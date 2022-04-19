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CBN Imposto de Renda

IR 2022: como declarar imóvel recebido por herança?

Ouça as explicações da contadora e vice-presidente de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, Mônica Porto

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 10:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 abr 2022 às 10:47
Imposto de Renda, Receita Federal, IRPF
Prazo para declarar o IR termina no dia 31 Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Recebeu um imóvel de herança e deseja saber como informar esse patrimônio no Imposto de Renda 2022, especialmente tomando os cuidados na hora de preencher a sua declaração e dos demais herdeiros? Este é um dos questionamentos em destaques nesta edição do "CBN Imposto de Renda". Dessa vez, quem esclarece as dúvidas é contadora e vice-presidente de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Mônica Porto. Vale reforçar que a Receita Federal prorrogou para o dia 31 de maio de 2022 o prazo final para a entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda, que tem como base os rendimentos obtidos no ano de 2021. Ouça a essa e outras explicações!
CBN Imposto de Renda - Mônica Porto - 19-04-22

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