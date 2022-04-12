IR 2022: aposentado com mais de 65 anos tem isenção extra?

Você já sabe que a Receita Federal prorrogou o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2022 para o dia 31 de maio. Antes a data final era 29 de abril. Mas até lá é importante que o contribuinte esclareça suas dúvidas para evitar cair na malha fina. Nesta edição do "CBN Imposto de Renda", a vice-presidente do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo, Paula Antonela esclarece as perguntas enviadas pelos ouvintes. Entre os questionamentos dessa semana está: aposentado com mais de 65 anos tem isenção extra na declaração de Imposto de Renda?