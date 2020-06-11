IR 2020: seu imposto pode beneficiar fundos de crianças e idosos

Imposto de renda Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda (IR) vai até as 23h59 do dia 30 de junho, pelo horário de Brasília, e você sabe que é possível direcionar parte do IR, sem custo adicional, para beneficiar crianças, adolescentes e idosos? É a chamada doação de parte do imposto devido, no qual é possível direcionar até 3% do IR para cada Fundo, sem ultrapassar o limite global de 6%. Paula Antonela, conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES) detalhou esse assunto no CBN Vitória desta quinta-feira (11).

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Gabriela Martins - Paula Antonela - 11-06-20

Ela explica que os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente recebem doações via Declaração de Ajuste do Imposto de Renda de Pessoa Física desde 2013, e tiveram sua arrecadação recorde no ano passado, em 2019, quando receberam cerca de R$ 67,88 milhões. Os recursos destinados são aplicados em projetos desenvolvidos em âmbitos municipais, estaduais e federais voltados para a promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes e, também, dos idosos.

Segundo o que é definido em lei, pessoas físicas podem destinar até 3% do Imposto quando preenchem a declaração completa, no formulário disponibilizado pela Receita Federal. Já pessoas jurídicas podem doar até 1%.