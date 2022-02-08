IPVA começa a vencer em abril para proprietários de veículos leves

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) Crédito: Pedro Cunha

A partir de 08 de março, tem início o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no Espírito Santo. A ordem de pagamento considera os finais de placas e os veículos, divididos em duas categorias. A categoria que engloba caminhões, ônibus e micro-ônibus começa pagando a primeira parcela ou cota única entre março e julho, dependendo do final da placa. Já a categoria que engloba automóveis, caminhonetas, utilitários, motocicletas, ciclomotores e motor-casa já começa pagando a primeira cota ou cota única em abril. Os detalhes são do gerente tributário da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Hudson Carvalho, em entrevista à Rádio CBN. Ouça!

A frota de veículos no Espírito Santo chega a 2 milhões, sendo que 1,28 milhão é tributável. O IPVA pode ser pago de duas maneiras no Estado. Em cota única, com desconto de 15%, ou dividido em parcelas. Os proprietários de veículos leves vão poder parcelar o IPVA em quatro vezes: sendo nos meses de abril, maio, junho e julho. Já os proprietários de veículos pesados vão poder dividir o imposto em duas parcelas, com meses definidos pelo final da placa.

Para realizar o pagamento, os motoristas devem entrar no site do Detran, preencher os dados e fazer o download do boleto, que não terá uma versão física encaminhada ao endereço do contribuinte. Assim, também será possível gerar o Documento Único de Arrecadação (DUA). Para pagar, entretanto, não é necessário imprimir o documento. Os usuários de internet banking podem fazer a leitura do código de barras ou digitar. É possível também digitar o código gerado em um equipamento de autoatendimento do banco de sua preferência. Os clientes Banestes podem consultar o pagamento direto no aplicativo do banco.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Hudson Carvalho - 08-02-22

CALENDÁRIO DOS VEÍCULOS PESADOS:

- Final de placa 1 ou 2 paga a cota única ou a primeira parcela em 08 de março e a segunda parcela em 11 de abril;

- Final de placa 3 ou 4 paga cota única ou a primeira parcela em 08 de abril e a segunda parcela em 11 de maio;

- Final de placa 5 ou 6 paga a cota única ou a primeira parcela em 09 de maio e a segunda parcela em 10 de junho;

- Final de placa 7 ou 8 paga a cota única ou a primeira parcela em 09 de junho e a segunda parcela em 12 de julho;

- Final de placa 9 ou 0 paga cota única ou primeira parcela em 11 de junho e a segunda parcela em 12 de agosto.

CALENDÁRIO DOS VEÍCULOS LEVES:

- Todos os finais de placa começam pagando a cota única ou a primeira parcela em abril, entre os dias 07 e 27, e as parcelas subsequentes em maio, julho e julho.