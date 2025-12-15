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Economia

IPVA 2026 no ES: pagamento começa em abril e poderá ser feito em seis cotas; tire suas dúvidas!

Quem explica é o auditor fiscal da Receita Estadual, Yan Barssi

Publicado em 15 de Dezembro de 2025 às 11:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 dez 2025 às 11:51
IPVA
IPVA Crédito: Pixabay
O pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 no Espírito Santo começará em abril do próximo ano. Os pagamentos poderão ser feitos à vista, com desconto de 15%, ou parcelado em seis vezes. As datas do início variam entre 1º e 8 de abril, de acordo com o final da placa. 
Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, para os proprietários de veículos que optarem pelo pagamento do imposto em seis vezes, o vencimento das cotas será em abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2026. As datas de vencimento foram definidas por meio da publicação do Decreto nº 6226-R/2025.
No Espírito Santo, a alíquota do IPVA é a menor da região Sudeste e uma das menores do país: 1% sobre motos, ônibus e caminhões; e 2% sobre os carros de passeio e utilitários. Veículos do ano de fabricação 2010 serão isentos automaticamente do pagamento do imposto em 2026, por terem mais de 15 anos de fabricação. Em entrevista à CBN Vitória, o auditor fiscal da Receita Estadual, Yan Barssi, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Yan Barssi - 15-12-25.mp3
Boletos
Os boletos estarão disponíveis na internet, a partir de janeiro de 2026, não sendo mais encaminhados para o endereço dos contribuintes. A emissão do Documento Único de Arrecadação (DUA) deve ser feita acessando o site da Sefaz (www.sefaz.es.gov.br) ou do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). Não é preciso imprimir o boleto para que o pagamento seja realizado, mas a Sefaz recomenda que o contribuinte arquive eletronicamente o DUA que foi pago, ou o documento impresso, caso seja necessária alguma verificação futura.
Usuários de Internet Banking podem fazer a leitura do código de barras ou digitar. Se preferir, o contribuinte também pode digitar o código gerado em um equipamento de autoatendimento do banco de preferência. O pagamento também pode ser feito por meio de pix.
[fonte: Sefaz-ES]

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