IPVA 2024: tire suas dúvidas sobre o calendário, valores e formas de pagamento

Os boletos para pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 já estão disponíveis no Espírito Santo. As cotas única e primeira (em caso de parcelamento) vão vencer entre os dias 09 e 15 de abril de 2024, de acordo com o número final da placa do veículo, seja ele carro, motocicleta, caminhão, ônibus ou micro-ônibus. Segundo a Secretaria da Fazenda (Sefaz), os motoristas que fizerem o pagamento do IPVA em cota única terão 15% de desconto. Este ano, também há a possibilidade de parcelar o imposto em seis vezes. Em entrevista à CBN Vitória, o auditor fiscal Pedro de Sá, subsecretário da Receita Estadual em exercício, fala sobre o assunto.
Os boletos estão disponíveis na internet, informa a Sefaz, e, como em anos anteriores, não são mais enviados para o endereço dos contribuintes. "A emissão do Documento Único de Arrecadação (DUA) deve ser feita acessando o site da Sefaz ou do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). Não é preciso imprimir para que o pagamento seja realizado. Usuários de Internet Banking podem fazer a leitura do código de barras ou digitar. Se preferir, o contribuinte também pode digitar o código gerado em um equipamento de autoatendimento do banco de preferência", explica. De acordo com o artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado é uma infração gravíssima, com penalidade de multa de R$293,47, sete pontos computados na CNH do proprietário e medida administrativa de remoção do veículo. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Pedro de Sá - 09-01-24