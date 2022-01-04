IPVA 2022: tire suas dúvidas sobre o pagamento do imposto

Para os motoristas uma das contas mais importantes no início de ano é o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), cujo boleto já pode ser emitido no site da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Nesse ano, os motoristas que fizerem o pagamento IPVA em cota única terão 15% de desconto, um percentual três vezes maior do que geralmente era aplicado. O vencimento da cota única do IPVA vai ser em abril para carros e motocicletas e de março a julho para caminhões, ônibus e micro-ônibus. Em entrevista à CBN Vitória, o auditor fiscal e gerente de Arrecadação e Cadastro da Sefaz, Leandro Kuster, esclarece as dúvidas com relação ao pagamento do Imposto. Ouça a conversa completa!