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Orientações aos motoristas

IPVA 2022: tire suas dúvidas sobre o pagamento do imposto

As explicações são do auditor fiscal e gerente de Arrecadação e Cadastro da Secretaria da Fazenda (Sefaz),  Leandro Kuster

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 12:18

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

04 jan 2022 às 12:18
Semáforos na Avenida Vitória
Trânsito na Avenida Vitória Crédito: Fernando Madeira
Para os motoristas uma das contas mais importantes no início de ano é o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), cujo boleto já pode ser emitido no site da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Nesse ano, os motoristas que fizerem o pagamento IPVA em cota única terão 15% de desconto, um percentual três vezes maior do que geralmente era aplicado. O vencimento da cota única do IPVA vai ser em abril para carros e motocicletas e de março a julho para caminhões, ônibus e micro-ônibus. Em entrevista à CBN Vitória, o auditor fiscal e gerente de Arrecadação e Cadastro da Sefaz, Leandro Kuster, esclarece as dúvidas com relação ao pagamento do Imposto. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Leandro Kuster - 04-01-22.mp3

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