IPTU: Vitória acaba com o carnê e na Serra cota única tem desconto

Acabou o Carnaval e a vida começa a voltar a normalidade. Assim como os tradicionais boletos e impostos distribuídos pelas cidades que começam a vencer. A partir deste ano, os carnês de IPTU serão extintos em Vitória. A prefeitura da Capital decidiu que os moradores receberão uma única guia, que poderá ser utilizada tanto para o pagamento do valor em cota única como também parcelado, como explica em entrevista à CBN Vitória Henrique Valentim, secretário municipal de Fazenda de Vitória.

Já na Serra, A prefeitura informa que quem pagar em cota única terá um desconto de 10% sobre o valor do imposto. Os carnês já começaram a ser distribuídos, como explica Stênio Rodrigues, diretor do Departamento de Cadastro Técnico Municipal, da Secretaria da Fazenda da Serra.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Stênio Rodrigues e Henrique Valentim - 27-02-20

Serviço:

* Moradores de Vitória que pagarem o IPTU em cota única, ou seja, em apenas uma parcela, até o dia 16 de março terá direito a um desconto de 8%. Já o parcelamento pode ser feito em 5 ou 10 vezes, a depender do imóvel.

* Na Serra, confira as datas de vencimento da cota única e das parcelas:

1ª parcela e cota única – 15 de abril

2ª parcela – 15 de maio

3ª parcela – 15 de junho

4ª parcela – 15 de julho

5ª parcela – 17 de agosto