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Vila Velha

IPTU mais caro? Prefeitura atribui à correção do valor venal do imóvel

Ouça entrevista com a secretária de Finanças de Vila Velha, Adinalva Prates

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 10:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 abr 2025 às 10:44
Dívidas de IPTU e condomínio fazem o imóvel ser penhorado
IPTU  Crédito: Freepik
Considerado um imposto fundamental para o desenvolvimento das cidades, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é cobrado anualmente de todos os proprietários de imóveis em áreas urbanas, que podem realizar o pagamento em uma cota única ou em algumas parcelas. O valor é atualizado todos anos e pode ser acrescido de valorização venal. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Finanças de Vila Velha, Adinalva Prates, esclarece as dúvidas dos ouvintes sobre o tema. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Adinalva Prates - 03-04-25.mp3
Vila Velha
Em Vila Velha, o pagamento em cota única possui desconto de 8%. O imposto pode ser parcelado em até seis vezes, mas sem desconto. Os carnês foram entregues nos imóveis, mas também podem ser retirados no site da prefeitura ou nos guichês de atendimento da Secretaria de Finanças, em Itaparica. Confira o calendário abaixo: 1ª parcela / cota única - 10/04/2025 2ª parcela - 12/05/2025 3ª parcela - 10/06/2025 4ª parcela - 10/07/2025 5ª parcela - 11/08/2025 6ª parcela - 10/09/2025.

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