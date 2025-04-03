IPTU mais caro? Prefeitura atribui à correção do valor venal do imóvel

Considerado um imposto fundamental para o desenvolvimento das cidades, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é cobrado anualmente de todos os proprietários de imóveis em áreas urbanas, que podem realizar o pagamento em uma cota única ou em algumas parcelas. O valor é atualizado todos anos e pode ser acrescido de valorização venal. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Finanças de Vila Velha, Adinalva Prates, esclarece as dúvidas dos ouvintes sobre o tema. Ouça a conversa completa!