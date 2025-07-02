Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Cidades

IPTU em Vitória: saiba como solicitar desconto no imposto!

Ouça as explicações do secretário de Fazenda de Vitória, Regis Mattos

Publicado em 02 de Julho de 2025 às 11:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 jul 2025 às 11:42
Dívida, débito, IPTU, imóvel
Dívida, débito, IPTU, imóvel Crédito: Divulgação
Neste segundo semestre, contribuintes com mais de 60 anos ou aposentados por invalidez permanente que morem em Vitória devem ficar atentos: começou no dia 1º de julho o prazo para solicitar a redução de 75% no valor do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS) para o próximo ano. Mas quem tem direito? Quais documentos são exigidos? Como fazer a solicitação? Em entrevista à CBN Vitória, o Secretário Municipal de Fazenda de Vitória, Regis Mattos, explica os critérios e o passo a passo do processo.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Regis Mattos -02-07-25.mp3
MAIS INFORMAÇÕES:
- Prazo: 1º de julho e 30 de novembro
Os novos requerimentos de redução para 2026 deverão ser encaminhados para o e-mail [email protected] devidamente acompanhados dos seguintes documentos. Também pode solicitar pelo whatsapp 27 98125 0961 do setor de tributos da PMV. 
I - Formulário de Requerimento de Redução de IPTU, completamente preenchido, conforme anexo
único do decreto que trata do benefício;
II - cópia de Identidade e CPF dos proprietários do imóvel;
III - cópia da Certidão de Casamento, Certidão de Divórcio ou Declaração de Estado Civil, devidamente acompanhada de cópia de certidão de duas testemunhas, se for o caso;
IV - cópia do comprovante de residência em nome do requerente, sendo admitidos, para tal finalidade, as últimas contas de água, luz ou telefone (tanto fixo quanto celular);
V - comprovante de rendimentos de qualquer natureza, em que conste o nome do beneficiário e a espécie do rendimento (último contracheque antes da apresentação do pedido);
VI - comprovante de rendimentos do cônjuge, em que conste o nome do beneficiário e a espécie do rendimento (último contracheque
antes da apresentação do pedido);
VII - cópia da última Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, transmitida à Receita Federal do Brasil, dos titulares do
imóvel;
VIII - se viúvo, apresentar certidão de óbito do cônjuge.
[Fonte: Prefeitura de Vitória]

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

​Obra na Avenida João Mendes vai reorganizar trânsito na região de Santa Mônica
Avenida entre Santa Mônica e Coqueiral de Itaparica será modernizada em Vila Velha
Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados