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IPTU na Capital

IPTU 2026: confira o calendário e as opções de pagamento em Vitória

Acompanhe as orientações do secretário municipal de Gestão e Planejamento, Regis Mattos

Publicado em 27 de Janeiro de 2026 às 10:48

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

27 jan 2026 às 10:48
Data: 04/09/2019 - ES - Vitória - Canal de Camburi - Fotos aéreas para o aniversário de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Felipe Mota - Fly Now - GZ
Foto aérea do Canal de Camburi, em Vitória Crédito: Felipe Mota - Fly Now - GZ
O calendário do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2026 também já foi definido na Capital capixaba. Em Vitória, os contribuintes podem optar pelo pagamento em cota única, com desconto de 8%, ou pelo parcelamento do imposto, conforme o valor lançado. A primeira parcela vence no dia 23 de março de 2026. O cronograma de vencimentos segue ao longo do ano, com parcelas mensais até dezembro. Para orientar os ouvintes quanto aos prazos para evitar juros e multas, a CBN Vitória conversa com o Secretário Municipal de Gestão e Planejamento, Regis Mattos. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Regis Mattos - 27-01-26.mp3

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