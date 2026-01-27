IPTU 2026: confira o calendário e as opções de pagamento em Vitória

O calendário do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2026 também já foi definido na Capital capixaba. Em Vitória, os contribuintes podem optar pelo pagamento em cota única, com desconto de 8%, ou pelo parcelamento do imposto, conforme o valor lançado. A primeira parcela vence no dia 23 de março de 2026. O cronograma de vencimentos segue ao longo do ano, com parcelas mensais até dezembro. Para orientar os ouvintes quanto aos prazos para evitar juros e multas, a CBN Vitória conversa com o Secretário Municipal de Gestão e Planejamento, Regis Mattos. Ouça a conversa completa!