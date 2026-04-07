Iphan autoriza retomada das obras de revitalização no Centro de Vitória

A obra de revitalização de ruas no Centro de Vitória, iniciada pela prefeitura em março deste ano e paralisada após determinação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), será retomada a partir desta terça-feira (07). A garantia foi dada pelo superintendente do órgão, Joubert Jantorno Filho, em entrevista à CBN Vitória. O Iphan havia notificou a administração municipal no dia 20 de março e determinado o embargo das obras de requalificação da Sete de Setembro e Gama Rosa. A determinação para paralisar as obras, segundo o Instituto, teria sido motivada pela ausência da documentação necessária para a análise prévia de impactos ao patrimônio cultural, considerando que as intervenções ocorrem em área com bens protegidos e com potencial ocorrência de achados arqueológicos.