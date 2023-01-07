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Cidades

Ipem anuncia prazo de agendamento do serviço de verificação de taxímetros em Viana

Quem fala sobre o assunto é o diretor do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (Ipem-ES), Sérgio Eduardo Corrêa Vidigal

Publicado em 07 de Janeiro de 2023 às 12:07

Publicado em 

07 jan 2023 às 12:07
Táxi
Táxi Crédito: Pexels
O Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (Ipem-ES), órgão delegado do Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) no Estado, divulga o prazo de agendamento para verificação dos taxímetros instalados nos veículos táxi licenciados, no município de Viana. A fiscalização de taxímetros no município será nos dias 24 e 25 de janeiro, e será referente ao exercício de 2023. A informação foi publicada por meio da Instrução de Serviço Nº 02, na edição de sexta-feira (06), do Diário Oficial do Estado. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (Ipem), Sérgio Eduardo Corrêa Vidigal, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Diony Silva - Sérgio Eduardo Corrêa Vidigal - 07-01-23

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