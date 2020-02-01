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IMPOSTOS

Ipea: unir tributos de consumo em reforma pode reduzir desigualdade

Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) concluiu que, com a Reforma Tributária, a unificação de impostos sobre o consumo reduziria a desigualdade do sistema fiscal do País

Publicado em 01 de Fevereiro de 2020 às 09:42

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

01 fev 2020 às 09:42
Hoje, no Brasil, existem cinco impostos que incidem sobre os bens de consumo: PIS, Cofins, IPI, que são federais; ICMS, que é estadual; e ISS, de caráter municipal. Mas um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) concluiu que, em caso de uma Reforma Tributária, proposta que trâmite no Congresso Nacional, a unificação desses impostos sobre o consumo reduziria a desigualdade do sistema fiscal do Brasil. É sobre esse assunto que o jornalista José Carlos Schaeffer conversou com o pesquisador do Ipea, Rodrigo Orair. Acompanhe!
Entrevista - José Carlos Schaeffer - Rodrigo Orair - 12.53s - 28-01-20
 

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