Ipea estima o impacto do MEI nas contas da Previdência

Em meio aos debates que envolvem o futuro da reforma da Previdência, novos estudos apontam cenários sobre o tema. O programa de microempreendedor individual (MEI) tem gerado um desequilíbrio na Previdência. Essa é a conclusão de estudo divulgado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

O levantamento aponta que o programa Microempreendedor Individual (MEI) chegou a cerca de 7,7 milhões de inscritos no Brasil em dezembro de 2017, mas com elevada inadimplência e gerando impacto nas contas da Previdência. Nesta edição do CBN Vitória, o coordenador de Estudos e Pesquisas em Seguridade Social do Ipea, Rogério Nagamine, traz detalhes da pesquisa. Confira!