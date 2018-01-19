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Ipea estima o impacto do MEI nas contas da Previdência

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 12:45

Publicado em 

19 jan 2018 às 12:45
Em meio aos debates que envolvem o futuro da reforma da Previdência, novos estudos apontam cenários sobre o tema. O programa de microempreendedor individual (MEI) tem gerado um desequilíbrio na Previdência. Essa é a conclusão de estudo divulgado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).
O levantamento aponta que o programa Microempreendedor Individual (MEI) chegou a cerca de 7,7 milhões de inscritos no Brasil em dezembro de 2017, mas com elevada inadimplência e gerando impacto nas contas da Previdência. Nesta edição do CBN Vitória, o coordenador de Estudos e Pesquisas em Seguridade Social do Ipea, Rogério Nagamine, traz detalhes da pesquisa. Confira!
Entrevista - John Gomes - Rogério Nagamine - 19-01-18

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