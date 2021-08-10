Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • IPCA atinge novo patamar de alta: tem como se proteger da inflação?
Economia

IPCA atinge novo patamar de alta: tem como se proteger da inflação?

O entrevistado é o economista Antonio Marcus Machado

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 17:30

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

10 ago 2021 às 17:30
Inflação acelerou em julho
Inflação acelerou em julho Crédito: Pixabay
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – a inflação oficial do país – atingiu 0,96% em julho, o maior patamar para o mês desde 2002. A informação foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta nesta terça-feira (10). A variação também foi a maior mensal neste ano de 2021. Com o resultado, a inflação acumulada em 12 meses chegou a 8,99%, a mais alta desde maio de 2016 e bem acima da meta do governo, que é de 5,25%. No ano, o IPCA acumula alta de 4,76%. O índice foi puxado, principalmente, pelo aumento da energia elétrica. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o economista Antonio Marcus Machado responde: tem como se proteger da inflação? Ouça:
Fabio Botacin entrevista Antonio Marcus Machado - 10/08/2021
O economista explica que as pessoas que conseguem se proteger da alta da inflação são aquelas que possuem rendas mais altas. "Com a inflação alta, a classe alta tem maior retorno onde investe", explica. Já para as classes com menor renda, o impacto é grande: "a inflação é muito nociva para classes menos favorecidas, não tem como se proteger. Inflação é aumento de preços, então há perda do poder de compra e perda da qualidade de vida. Isso porque o salário é o mesmo, não há reajuste de acordo com a inflação. Por isso que a prioridade número um dos governos deve ser combater a inflação", responde Machado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O escritor Machado de Assis
Branding é mais do que eficácia comercial
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 03/06/2026
Cartórios - 03/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados