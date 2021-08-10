IPCA atinge novo patamar de alta: tem como se proteger da inflação?

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – a inflação oficial do país – atingiu 0,96% em julho, o maior patamar para o mês desde 2002. A informação foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta nesta terça-feira (10). A variação também foi a maior mensal neste ano de 2021. Com o resultado, a inflação acumulada em 12 meses chegou a 8,99%, a mais alta desde maio de 2016 e bem acima da meta do governo, que é de 5,25%. No ano, o IPCA acumula alta de 4,76%. O índice foi puxado, principalmente, pelo aumento da energia elétrica. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o economista Antonio Marcus Machado responde: tem como se proteger da inflação? Ouça:

O economista explica que as pessoas que conseguem se proteger da alta da inflação são aquelas que possuem rendas mais altas. "Com a inflação alta, a classe alta tem maior retorno onde investe", explica. Já para as classes com menor renda, o impacto é grande: "a inflação é muito nociva para classes menos favorecidas, não tem como se proteger. Inflação é aumento de preços, então há perda do poder de compra e perda da qualidade de vida. Isso porque o salário é o mesmo, não há reajuste de acordo com a inflação. Por isso que a prioridade número um dos governos deve ser combater a inflação", responde Machado.