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Investir na poupança é perder dinheiro, alerta especialista

Economista destaca que Caderneta de poupança apresenta rendimento abaixo da inflação há três mesesos

Publicado em 20 de Março de 2015 às 18:58

Publicado em 

20 mar 2015 às 18:58
Prévia da inflação para doze meses, divulgada pelo IBGE, chega a 7,9%, pior índice desde 2005 e acima da meta estipulada pelo Banco Central. E com o avanço da inflação, como não perder dinheiro? Quais os investimentos mais rentáveis? Em entrevista ao CBN Vitória desta sexta-feira (20), o economista Paulo Henrique Corrêa alerta que a caderneta de poupança apresenta rendimento abaixo da inflação há três meses consecutivos. Investir neste seguimento é o mesmo que perder dinheiro, avalia o especialista.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Paulo Henrique Correia - 20-03-15

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