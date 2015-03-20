Investir na poupança é perder dinheiro, alerta especialista

Prévia da inflação para doze meses, divulgada pelo IBGE, chega a 7,9%, pior índice desde 2005 e acima da meta estipulada pelo Banco Central. E com o avanço da inflação, como não perder dinheiro? Quais os investimentos mais rentáveis? Em entrevista ao CBN Vitória desta sexta-feira (20), o economista Paulo Henrique Corrêa alerta que a caderneta de poupança apresenta rendimento abaixo da inflação há três meses consecutivos. Investir neste seguimento é o mesmo que perder dinheiro, avalia o especialista.