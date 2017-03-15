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ENTREVISTA

Investimento deve ser na base para ter competitividade, diz especialista

Publicado em 15 de Março de 2017 às 19:09

Publicado em 

15 mar 2017 às 19:09
O controle de gastos públicos e a competitividade do Espírito Santo estiveram em discussão, na tarde desta quarta-feira, em Vitória. Para falar sobre o tema e a experiência com o estado de Goiás, a economista Ana Carla Abrão Costa esteve presente na capital capixaba. Ela ocupa atualmente a presidência do Conselho de Gestão e Finanças de São Paulo.
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, ela avalia como o Espírito Santo deve atuar no cenário nacional para ganhar relevância nesse ambiente de crise econômica.
"Competitividade se dá em diversos aspectos, como capital humano, investimentos em saúde e educação. Precismos de instrumentos para que a iniciativa escolha o Espírito Santo para investir diante da disputa com estados com maior população. Vamos investir na base para ter como competir com estados já estabelecidos em mercado consumidor".
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Ana Carla Costa - 15-03-17.mp3

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