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QUEDA DE HELICÓPTERO

Investigações sobre acidente podem durar de seis meses até dois anos

A intenção é se chegar às causas para prevenir outras ocorrências, explica o chefe da Seção de Segurança Operacional da secretaria da Casa Militar, Major Paolo Quintino

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 12:11

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 ago 2018 às 12:11
As investigações sobre o que o causou o acidente com o helicóptero da Polícia Militar que levava o governador Paulo Hartung e a primeira-dama, Cristina Gomes, em Domingos Martins, pode durar de seis meses a dois anos. O trabalho de apuração já está sendo conduzido pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa).
A expectativa é do chefe da seção de Segurança Operacional da secretaria da Casa Militar e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), major Paolo Quintino, com base em procedimentos abertos anteriormente em outras situações no país.
Já o helicóptero levará seis meses para ser substituído. Todas as aeronaves têm seguro e houve perda total do helicóptero que caiu, explica Quintino.
O helicóptero envolvido no acidente já foi transportado para Vitória e os destroços vão ficar no Corpo de Bombeiros.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Major Paolo Quintino de Lima - 13-08-18

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