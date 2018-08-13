Investigações sobre acidente podem durar de seis meses até dois anos

As investigações sobre o que o causou o acidente com o helicóptero da Polícia Militar que levava o governador Paulo Hartung e a primeira-dama, Cristina Gomes, em Domingos Martins, pode durar de seis meses a dois anos. O trabalho de apuração já está sendo conduzido pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa).

A expectativa é do chefe da seção de Segurança Operacional da secretaria da Casa Militar e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), major Paolo Quintino, com base em procedimentos abertos anteriormente em outras situações no país.

Já o helicóptero levará seis meses para ser substituído. Todas as aeronaves têm seguro e houve perda total do helicóptero que caiu, explica Quintino.

O helicóptero envolvido no acidente já foi transportado para Vitória e os destroços vão ficar no Corpo de Bombeiros.