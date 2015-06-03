Investigação sobre fraude no seguro-defeso faz cair número de pedidos do benefício no Estado

Durante essa semana você acompanhou no programa CBN Vitória uma série de reportagens especiais sobre a fraude envolvendo o seguro-defeso. As apurações de Leandro Nossa, Mikaella Campos e Patrick Camporez apontam que aliciadores usam pessoas simples que vivem no litoral do Espírito Santo para fraudar o benefício. A partir de dados públicos, disponíveis no site da transparência do Governo Federal, e por meio de cruzamento de dados, a reportagem encontrou, entre os beneficiários, comerciantes, funcionários públicos e até bandidos condenados.

As fraudes do seguro-defeso fogem do controle das autoridades. Em meio aos segurados do bolsa-pescador, havia gente recebendo o benefício mesmo dentro da cadeia. A situação foi confirmada pela Polícia Federal e constatada pela reportagem, que encontrou na lista de beneficiários um homem preso e um outro condenado pela Justiça por envolvimento com tráfico.

Em entrevista ao programa CBN Vitória, o superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Estado, Alessandro Comper, revela que pessoas tentaram obter o benefício sem ao menos saber o que significa o termo piracema, que trata do período de reprodução de peixes. E destaca que todo o pente-fino realizado para estancar a fraude tem o objetivo de proteger o pescador que realmente sobrevive da vida no mar. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin, Leandro Nossa e Micaela Campos - Alessandro Comper - 03-06-15

Em 10 anos, quase 20 mil pessoas foram atendidas pela bolsa-pescador no Espírito Santo, movimentando cerca de R$ 200 milhões. Órgãos federais que fiscalizam a atividade estimam que 70% dos recursos (R$ 140 milhões) foram para pagamentos indevidos.