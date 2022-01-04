Investigação mostra como criminosos maquiavam exames toxicológicos de caminhoneiros e motoristas

Uma organização criminosa vinha burlando o sistema do Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) para conseguir falsificar exames toxicológicos de motoristas de ônibus e caminhoneiros que pagavam para não serem flagrados após uso do chamado "rebite", estimulante que aumenta o estado de alerta, reduz e cansaço e é usado ilegalmente por motoristas para estender a jornada à noite. Os detalhes de como funcionava o esquema foram mostrados em reportagem de Roger Santana, da TV Gazeta, no Fantástico, da TV Globo, no domingo (2). Em entrevista à CBN Vitória, o promotor de Justiça, Luiz Agostinho Abreu da Fonseca, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) no Sul, fala sobre o assunto.
Além da falsificação do exame toxicológico, que é obrigatório para motoristas a cada dois anos e meio, o esquema fraudava ainda cursos para obtenção ou renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e cursos de reciclagem, tudo através de métodos simples para burlar o sistema do Detran-ES. Segundo o Ministério Público, donos e funcionários de clínicas, laboratórios, empresas de capacitação de condutores organizaram uma rede criminosa para efetuar as fraudes. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Luiz Agostinho Abreu da Fonseca - 04-01-22.mp3