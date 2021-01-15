Investigação apura roubo de fios de cobre em Vitória por quadrilhas

Mais de meia tonelada de fios e cabos de cobre, fruto de furtos feito por uma quadrilha em Vitória, foram apreendidas pela Guarda Municipal. Quatro pessoas foram presas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginski, explicou:

"Eles levariam essa fiação para um ferro-velho em Cariacica. Isso é um problema que já está sendo enfrentado há algum tempo". Segundo o secretário, uma investigação vai apurar a atuação de grupos criminosos nos casos de roubos de fios de cobre na capital. Ouça!