Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Investigação apura roubo de fios de cobre em Vitória por quadrilhas
SEGURANÇA

Investigação apura roubo de fios de cobre em Vitória por quadrilhas

O entrevistado é o o secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginski

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 16:53

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

15 jan 2021 às 16:53
Agentes da Guarda Municipal interceptaram carro que levava mais de meia tonelada de fios e cabos de iluminação Crédito: Divulgação/PMV
Mais de meia tonelada de fios e cabos de cobre, fruto de furtos feito por uma quadrilha em Vitória, foram apreendidas pela Guarda Municipal. Quatro pessoas foram presas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginski, explicou:
Entrevista - Fabio Botacin - Ícaro Ruginski - 15-01-21.mp3
"Eles levariam essa fiação para um ferro-velho em Cariacica. Isso é um problema que já está sendo enfrentado há algum tempo". Segundo o secretário, uma investigação vai apurar a atuação de grupos criminosos nos casos de roubos de fios de cobre na capital. Ouça!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: BR-101: terceiras faixas no Norte do ES até 2027
Pacotes de droga estavam em meio a carga de carreta
PRF apreende meia tonelada de maconha em carreta que iria de MG para Vitória
Maycon Milagre da Cruz, de 35 anos, o menino Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos, e Jeorgia Karolina Teixeira da Silva, de 31 anos
Pais suspeitos de tortura, estupro e morte do filho de 2 anos vão a júri no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados