Inverno terá tempo mais seco em 2024, indica Climatempo

Chegou a estação mais fria do ano! O inverno tem início nesta quinta-feira, 20 de junho, 17h51, hora de Brasília, e deve ter o começo marcado por tempo seco. Segundo a Climatempo, a previsão para região Sudeste é de tempo seco em todas as áreas, especialmente no interior de São Paulo e estado de Minas Gerais. Infiltração marítima pode provocar baixos volumes e chuvas fracas no ES e leste de MG principalmente em julho. Por conta da atuação frequente e persistente de bloqueios atmosféricos, que favorecem tempo muito seco, as temperaturas ficam acima da média em SP, Triângulo Mineiro e sul de MG; um pouco acima da média no RJ, litoral do ES e noroeste de MG.