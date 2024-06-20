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Inverno terá tempo mais seco em 2024, indica Climatempo

Ouça entrevista com o meteorologista da Climatempo, Vitor Takao

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 11:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 jun 2024 às 11:37
Chegada do inverno aquece turismo no Caparaó
Chegada do inverno aquece turismo no Caparaó Crédito: Carlos Barros - TV Gazeta Sul
Chegou a estação mais fria do ano! O inverno tem início nesta quinta-feira, 20 de junho, 17h51, hora de Brasília, e deve ter o começo marcado por tempo seco. Segundo a Climatempo, a previsão para região Sudeste é de tempo seco em todas as áreas, especialmente no interior de São Paulo e estado de Minas Gerais. Infiltração marítima pode provocar baixos volumes e chuvas fracas no ES e leste de MG principalmente em julho. Por conta da atuação frequente e persistente de bloqueios atmosféricos, que favorecem tempo muito seco, as temperaturas ficam acima da média em SP, Triângulo Mineiro e sul de MG; um pouco acima da média no RJ, litoral do ES e noroeste de MG.
"Nas demais áreas do estado de MG e interior do ES, o ar seco favorece forte perda radiativa durante as madrugadas, e por isso elas tendem a ser mais frias que o normal em muitas áreas, mas as tardes ainda serão moderadamente quentes", informa a empresa de meteorologia. Em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista da Climatempo, Vitor Takao, explica o que esperar da estação. Ouça a conversa completa!
CBN – Entrevista Fernanda Queiroz - Vitor Takao - 20-06-24.mp3

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