Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Tempo

Inverno terá mais dias com calor acima da média em 2024

Ouça entrevista com o meteorologista da Climatempo, Vinícius Lucyri

Publicado em 22 de Maio de 2024 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 mai 2024 às 11:17
Moradores de Vitória têm enfrentado dias frios com tempo coberto nos últimos dias
Vitória em dias frios  Crédito: Carlos Alberto Silva
Marcado para começar oficialmente no dia 21 de junho, o inverno brasileiro tende a ter dias com calor acima da média em 2024. O final da estação, segundo a previsão da empresa Climatempo, será com temperaturas mais altas, podendo registrar ondas de calor entre agosto e o começo de setembro. O responsável por esses períodos quentes mais longos é o fim do fenômeno El Niño. Em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista da Climatempo Vinícius Lucyrio explica como a despedida do El Niño e a instalação do La Niña contribuem para a maior incidência de dias quentes na época de frio. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Vinícius Lucyrio - 22-05-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados