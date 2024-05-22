Inverno terá mais dias com calor acima da média em 2024

Marcado para começar oficialmente no dia 21 de junho, o inverno brasileiro tende a ter dias com calor acima da média em 2024. O final da estação, segundo a previsão da empresa Climatempo, será com temperaturas mais altas, podendo registrar ondas de calor entre agosto e o começo de setembro. O responsável por esses períodos quentes mais longos é o fim do fenômeno El Niño. Em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista da Climatempo Vinícius Lucyrio explica como a despedida do El Niño e a instalação do La Niña contribuem para a maior incidência de dias quentes na época de frio. Ouça a conversa completa!