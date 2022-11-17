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Capixabas pelo Mundo

Inverno rigoroso, culinária diversa e segurança: capixaba conta como é morar no Canadá

O convidado da semana é Leonardo dos Santos, de 33 anos, natural da Serra

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 17:57

Publicado em 

17 nov 2022 às 17:57
Canadá
Canadá Crédito: Pixabay
O destino do Capixabas pelo Mundo desta semana é o Canadá! Leonardo dos Santos, de 33 anos é natural da Serra e morou a maior parte da vida em Vitória. Graduado em Relações Internacionais, ele decidiu ir morar no Canadá, com a esposa, visando qualidade de vida, estabilidade e, principalmente, segurança. Atualmente, mora na província de Alberta. Por lá trabalha num aplicativo de viagem, como agente de processamento de dados. Ele conta sentir saudades da família, amigos e da nossa culinária brasileira. Como ponto alto daquele país destaca a diversidade do Canadá. "O mundo se encontra aqui". Ouça a conversa completa!
CAPIXABAS PELO MUNDO - 17-11-22

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