Inverno rigoroso, culinária diversa e segurança: capixaba conta como é morar no Canadá

O destino do Capixabas pelo Mundo desta semana é o Canadá! Leonardo dos Santos, de 33 anos é natural da Serra e morou a maior parte da vida em Vitória. Graduado em Relações Internacionais, ele decidiu ir morar no Canadá, com a esposa, visando qualidade de vida, estabilidade e, principalmente, segurança. Atualmente, mora na província de Alberta. Por lá trabalha num aplicativo de viagem, como agente de processamento de dados. Ele conta sentir saudades da família, amigos e da nossa culinária brasileira. Como ponto alto daquele país destaca a diversidade do Canadá. "O mundo se encontra aqui". Ouça a conversa completa!