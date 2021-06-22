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Inverno no ES: entenda o comportamento da estação nos próximos meses

Em agosto é que o capixaba sentirá mais frio, segundo o meteorologista do Instituto Climatempo, Fabio Luengo

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 11:53

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 jun 2021 às 11:53
Chuva na Grande Vitória
Chuva na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
Já deu pra sentir que as temperaturas tiveram uma queda na sua cidade nas últimas horas? O chamado solstício de inverno no Hemisfério Sul, que traz o início da nova estação, aconteceu à 0h32 do dia 21 de junho, nesta segunda-feira, e se estende, agora, até 16h21 de 22 de setembro, pelo horário de Brasília. E com a nova estação a expectativa é de temperaturas mais baixas. Em entrevista à CBN Vitória, Fabio Luengo, meteorologista do Instituto Climatempo, traz detalhes sobre como ficarão as temperaturas em território capixaba.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fabio Luengo - 22-06-21.mp3

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