Inverno no ES: entenda o comportamento da estação nos próximos meses

Já deu pra sentir que as temperaturas tiveram uma queda na sua cidade nas últimas horas? O chamado solstício de inverno no Hemisfério Sul, que traz o início da nova estação, aconteceu à 0h32 do dia 21 de junho, nesta segunda-feira, e se estende, agora, até 16h21 de 22 de setembro, pelo horário de Brasília. E com a nova estação a expectativa é de temperaturas mais baixas. Em entrevista à CBN Vitória, Fabio Luengo, meteorologista do Instituto Climatempo, traz detalhes sobre como ficarão as temperaturas em território capixaba.