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Inverno chega com temperaturas mais baixas e menos chuva no ES

Ouça os detalhes na entrevista com o meteorologista do Incaper, Hugo Ramos

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 12:03

Publicado em 

07 jun 2021 às 12:03
Chuva na Grande Vitória
Chuva na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
Junho já começou e os institutos de meteorologia sinalizam sobre o comportamento do clima para os próximos meses. Com a chegada do inverno, em 21 de junho, a previsão é de queda de temperatura e menos chuva no Espírito Santo, segundo o coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos. Nos primeiros seis meses do ano, o Espírito Santo apresentou um volume de chuvas dentro do esperado, mesmo sendo distribuído de forma irregular. A última atualização do Mapa do Monitor de Secas do Estado, coordenado pela Agência Nacional de Águas, por exemplo, aponta que em função das alterações mensais, o Espírito Santo enquadra-se na condição "Sem Seca Relativa". 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Hugo Ramos - 07-06-21.mp3

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