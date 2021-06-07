Inverno chega com temperaturas mais baixas e menos chuva no ES

Junho já começou e os institutos de meteorologia sinalizam sobre o comportamento do clima para os próximos meses. Com a chegada do inverno, em 21 de junho, a previsão é de queda de temperatura e menos chuva no Espírito Santo, segundo o coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos. Nos primeiros seis meses do ano, o Espírito Santo apresentou um volume de chuvas dentro do esperado, mesmo sendo distribuído de forma irregular. A última atualização do Mapa do Monitor de Secas do Estado, coordenado pela Agência Nacional de Águas, por exemplo, aponta que em função das alterações mensais, o Espírito Santo enquadra-se na condição "Sem Seca Relativa".