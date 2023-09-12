Intoxicação por monóxido de carbono: o que fazer e quais cuidados tomar?

A morte de um casal no último final de semana, em São Paulo, em decorrência de uma possível intoxicação por monóxido de carbono, reacendeu um alerta no país: o cuidado com o vazamento de gás em casa. Por se tratar de uma intoxicação silenciosa - já que não possui cheiro nem cor -, a prevenção é o fator mais importante para evitar esse tipo de tragédia.
Em entrevista ao CBN Vitória, o Diretor de Operações do Corpo de Bombeiros, coronel Scharlytson Paiva, conta quais os cuidados que a população deve ter em situações como esta. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Coronel Scharlyston Martins de Paiva - 12-09-23.mp3