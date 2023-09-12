Intoxicação por monóxido de carbono: o que fazer e quais cuidados tomar?

A morte de um casal no último final de semana, em São Paulo, em decorrência de uma possível intoxicação por monóxido de carbono, reacendeu um alerta no país: o cuidado com o vazamento de gás em casa. Por se tratar de uma intoxicação silenciosa - já que não possui cheiro nem cor -, a prevenção é o fator mais importante para evitar esse tipo de tragédia.