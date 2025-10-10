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Saúde

Intoxicação por metanol: oftalmologista explica o que leva à perda da visão

Ouça entrevista com o médico Alexandre Pinheiro, professor da Ufes

Publicado em 10 de Outubro de 2025 às 10:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 out 2025 às 10:43
A sensação de que uma cortina escura impede a visão nítida deve ser avaliada por um médico (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock)
[Edicase] visão (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock) Crédito: Imagem: Kmpzzz | ShutterstockImagem: Kmpzzz | Shutterstock
Sem cheiro, cor ou sabor visíveis, o metanol é praticamente impossível de ser identificado à olho nu. Uma vez ingerido, o fígado transforma a substância em ácido fórmico, o que leva o corpo a reproduzir sintomas comuns de uma ressaca, como náuseas, dor abdominal e dores de cabeça. A maior preocupação é quando a visão começa a apresentar alguns sinais de que há algo errado. Isso porque o composto afeta diretamente a retina e o nervo óptico, o que pode levar à cegueira permanente e até levar à morte.
Em entrevista à CBN Vitória, o oftalmologista Alexandre Pinheiro fala dos riscos do consumo desse álcool. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alexandre Pinheiro - 10-10-25.mp3

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