Intoxicação por metanol: oftalmologista explica o que leva à perda da visão

Sem cheiro, cor ou sabor visíveis, o metanol é praticamente impossível de ser identificado à olho nu. Uma vez ingerido, o fígado transforma a substância em ácido fórmico, o que leva o corpo a reproduzir sintomas comuns de uma ressaca, como náuseas, dor abdominal e dores de cabeça. A maior preocupação é quando a visão começa a apresentar alguns sinais de que há algo errado. Isso porque o composto afeta diretamente a retina e o nervo óptico, o que pode levar à cegueira permanente e até levar à morte.