Internet no ES é uma das mais lentas do país: o que explica o desempenho?

E-mail, mensagem, internet Crédito: Pixabay

A velocidade da internet banda larga no Espírito Santo é uma das mais lentas do país e apresenta o pior resultado na região Sudeste. Foi o que apontou uma pesquisa realizada pelo Prêmio MelhorPlano.net 2024. Com velocidade média de download de 143,33 Mbps (megabit por segundo), o Estado ocupa a 19ª colocação. Neste ano, o Espírito Santo foi o Estado com o pior desempenho em internet fixa da região Sudeste com velocidade média de download de 143,33 Mbps. O prêmio é divulgado anualmente pelos sites MelhorPlano.net e Minha Conexão. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de produto do MelhorPlano.net, Alexandre Martins, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alexandre Martins - 10-04-24

Em geral, foram analisados 45 provedores no Espírito Santo nas categorias: velocidade, satisfação, provedor, internet móvel e gamer. Segundo a pesquisa, no Estado a Claro foi consagrada campeã das categorias de Melhor Velocidade, Melhor Provedor e Melhor Internet Gamer, enquanto a Vivo venceu o quesito de Melhor Satisfação, e a TIM, a categoria de Melhor Internet Móvel.

Para participar do Prêmio MelhorPlano.net em nível municipal ou estadual, cada provedor deveria ter no mínimo 30 testes de velocidade realizados ao longo de 2023 e ao menos 3% da amostra dos testes da região avaliada. Para definir os vencedores nacionais, foram exigidos mais de 250 testes de velocidade e 3% da amostra de testes do Brasil. Além disso, para serem considerados elegíveis, foi exigido que os provedores apresentassem market share (participação no mercado) maior do que 3% no Brasil ou no Estado em que concorriam, de acordo com a Anatel.

O que dizem as operadoras

A Claro, vencedora em três categorias, afirma que esse reconhecimento é comprovado nas medições realizadas pelo levantamento do Speedtest®, estudo realizado pela Ookla, no qual demonstra que a operadora tem a rede com a melhor experiência em vídeos e games do Brasil, além de contar com o wi-fi mais estável do país. "No Espírito Santo, a Claro investe constantemente em qualidade e expansão de suas redes fixa e móvel de última geração. A operadora já está presente com sua rede 4G em todas as cidades do Estado e segue expandindo a cobertura da tecnologia 5G+ na região, que já atende vários bairros da Grande Vitória. A Claro reafirma seu compromisso de seguir trabalhando para atender ao maior número de clientes e oferecer sempre a melhor experiência em serviços e produtos e telecomunicações", diz a operadora. Já a Vivo informa que, no Espírito Santo, está presente em 11 cidades com fibra ótica (Vitória, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari, Cachoeiro do Itapemirim, Vila Velha, Linhares, Colatina, Aracruz, São Mateus) e diz que seguirá expandindo a rede ao longo do ano.