Internet no ES é uma das mais lentas do país: o que explica o desempenho?

A velocidade da internet banda larga no Espírito Santo é uma das mais lentas do país e apresenta o pior resultado na região Sudeste. Foi o que apontou uma pesquisa realizada pelo Prêmio MelhorPlano.net 2024. Com velocidade média de download de 143,33 Mbps (megabit por segundo), o Estado ocupa a 19ª colocação. Neste ano, o Espírito Santo foi o Estado com o pior desempenho em internet fixa da região Sudeste com velocidade média de download de 143,33 Mbps. O prêmio é divulgado anualmente pelos sites MelhorPlano.net e Minha Conexão. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de produto do MelhorPlano.net, Alexandre Martins, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alexandre Martins - 10-04-24
Em geral, foram analisados 45 provedores no Espírito Santo nas categorias: velocidade, satisfação, provedor, internet móvel e gamer. Segundo a pesquisa, no Estado a Claro foi consagrada campeã das categorias de Melhor Velocidade, Melhor Provedor e Melhor Internet Gamer, enquanto a Vivo venceu o quesito de Melhor Satisfação, e a TIM, a categoria de Melhor Internet Móvel.
Para participar do Prêmio MelhorPlano.net em nível municipal ou estadual, cada provedor deveria ter no mínimo 30 testes de velocidade realizados ao longo de 2023 e ao menos 3% da amostra dos testes da região avaliada. Para definir os vencedores nacionais, foram exigidos mais de 250 testes de velocidade e 3% da amostra de testes do Brasil. Além disso, para serem considerados elegíveis, foi exigido que os provedores apresentassem market share (participação no mercado) maior do que 3% no Brasil ou no Estado em que concorriam, de acordo com a Anatel.
O que dizem as operadoras
A Claro, vencedora em três categorias, afirma que esse reconhecimento é comprovado nas medições realizadas pelo levantamento do Speedtest®, estudo realizado pela Ookla, no qual demonstra que a operadora tem a rede com a melhor experiência em vídeos e games do Brasil, além de contar com o wi-fi mais estável do país. "No Espírito Santo, a Claro investe constantemente em qualidade e expansão de suas redes fixa e móvel de última geração. A operadora já está presente com sua rede 4G em todas as cidades do Estado e segue expandindo a cobertura da tecnologia 5G+ na região, que já atende vários bairros da Grande Vitória. A Claro reafirma seu compromisso de seguir trabalhando para atender ao maior número de clientes e oferecer sempre a melhor experiência em serviços e produtos e telecomunicações", diz a operadora. Já a Vivo informa que, no Espírito Santo, está presente em 11 cidades com fibra ótica (Vitória, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari, Cachoeiro do Itapemirim, Vila Velha, Linhares, Colatina, Aracruz, São Mateus) e diz que seguirá expandindo a rede ao longo do ano.
"A Vivo, ao longo dos últimos anos, além de oferecer opções de conectividade, com fibra e agora 5G, estendeu a nossa atuação para diferentes setores e verticais. Com a maior rede de fibra e robusta infraestrutura móvel, conseguimos oferecer aos nossos clientes uma oferta total e convergente, combinando fibra e móvel, o de Vivo Total, e que permite uma economia de até 30% para os clientes", afirma. Para a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint), que representa 68 operadoras no Espírito Santo, os provedores de pequeno porte têm se destacado em relação às grandes empresas principalmente pelo uso da fibra ótica, enquanto nas cidades maiores ainda lidera o uso das redes coaxial e metálica. "Os provedores menores têm mais alcance no interior e o uso da fibra favorece a qualidade, a velocidade e latência e não sofre interferência de outros meios. Dessa forma, não há oscilações", destaca o presidente da Abrint, Mauricélio Oliveira Júnior. Para melhorar o serviço oferecido, as operadoras estão aguardando a liberação da frequência wi-fi de 6 gigahertz, o que vai permitir oferecer velocidade de até 10 gigas. "Os provedores já têm equipamentos preparados para essa nova evolução e vamos precisar que o wi-fi 6 seja liberado", aponta. A Conexis, Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal, que representa as grandes operadoras do mercado, foi procurada, mas não deu retorno até a publicação deste texto. [fonte: A Gazeta]