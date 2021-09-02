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Revolução da internet

Internet 5G 'vai mudar nossas vidas'; entenda suas consequências e a disputa comercial

O entrevistado é o vice-presidente de Tecnologia da Informação da TIM, Leonardo Capdeville

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 16:30

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

02 set 2021 às 16:30
Internet 5G
Internet 5G Crédito: Freepik
O futuro é agora! Após a aprovação do edital, em 25 de agosto, do edital da internet 5G, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) espera fazer o leilão da faixa no mês de outubro. Você sabia, por exemplo, que o 5G consegue ser 100 vezes mais veloz que o 4G? Em entrevista exclusiva ao CBN Cotidiano, o vice-presidente de Tecnologia da Informação da TIM, Leonardo Capdeville, explica os detalhes da nova internet, suas consequências e a iminente disputa comercial. Ele ressalta: a inovação já bate a nossa porta e vai mudar as nossas vidas. "É resposta em tempo real", conta Capdeville. Ouça:
Mario Bonella entrevista Leonardo Capdeville - 02/09/2021

Ouça a entrevista no Spotify:

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