Internet 5G 'vai mudar nossas vidas'; entenda suas consequências e a disputa comercial

O futuro é agora! Após a aprovação do edital, em 25 de agosto, do edital da internet 5G, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) espera fazer o leilão da faixa no mês de outubro. Você sabia, por exemplo, que o 5G consegue ser 100 vezes mais veloz que o 4G? Em entrevista exclusiva ao CBN Cotidiano, o vice-presidente de Tecnologia da Informação da TIM, Leonardo Capdeville, explica os detalhes da nova internet, suas consequências e a iminente disputa comercial. Ele ressalta: a inovação já bate a nossa porta e vai mudar as nossas vidas. "É resposta em tempo real", conta Capdeville. Ouça: