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ENTREVISTAS

Internacionalização do aeroporto é positiva para o turismo capixaba

Para Alfonso Silva, presidente da Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, o impacto é positivo e já deve trazer boas experiências ao turismo capixaba.

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 20:38

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

24 abr 2019 às 20:38
Em entrevista concedida à Rádio CBN Vitória nesta quarta-feira (24), o Secretário Nacional de Aviação Civil, Ronei Glanzmann, afirmou que o processo de internacionalização do Aeroporto de Vitória deverá ser concluído de 10 a 15 dias. Nesse cenário, a avaliação dos impactos da internacionalização são apontados de forma positiva por setores do turismo capixaba, como é o caso da Espírito Santo Convention & Visitors Bureau. Para Alfonso Silva, presidente da entidade, o impacto é positivo e já deve trazer boas experiências ao turismo capixaba.
Segundo ele, o impacto da internacionalização vai ser considerável desde que se tenha ações governamentais e companhias áreas com boa vontade para investir no Estado. Com isso, o resultado será positivo. Ele destaca também a necessidade de uma política de captação do desenvolvimento para o turismo. “Já temos uma gama de produtos turísticos em que o turista pode ir das Montanhas às praias capixabas. Temos opções para o turista conhecer e valorizar o Estado. Investir num turismo diferenciado e na integração de esforços entre governos, entidade e setores do turismo é fundamental nesse processo”, enfatiza. Em entrevista ao CBN Cotidiano ele detalha esse cenário. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Alfonso Silva - 24-04-19.mp3

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