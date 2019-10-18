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Internacionalização do Aeroporto de Vitória sai até novembro próximo

A garantia é do Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glanzmann

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 10:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 out 2019 às 10:32
A internacionalização do Aeroporto de Vitória deve acontecer até novembro deste ano, segundo estimativa do Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glanzmann. Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta sexta-feira (18), o secretário garantiu que a única documentação que falta ser liberada é um ato declaratório específico por parte da Receita Federal, o que deve ocorrer até o final deste mês de outubro. Após a confirmação da internacionalização do aeroporto para passageiros, a empresa Gol deverá dar início às vendas dos bilhetes do voo de Vitória para Buenos Aires.   
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ronei Glanzmann - 18-10-19

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