Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Internação involuntária: o que dizem os especialistas sobre o tema
DEBATE CBN

Internação involuntária: o que dizem os especialistas sobre o tema

Ouça as opiniões da médica especialista em psiquiatria, Letícia Mameri e da psicóloga especialista em saúde coletiva, Nathalia Borba

Publicado em 07 de Junho de 2019 às 11:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 jun 2019 às 11:15
Já está em vigor a lei que autoriza a internação compulsória de dependentes químicos, sem a necessidade de autorização judicial, de forma involuntária. A partir de agora, dependentes poderão ser internados em unidades de saúde e hospitais gerais, com aval de um médico e prazo máximo de 90 dias, tempo considerado necessário à desintoxicação. 
O pedido para que o dependente seja internado poderá ser feito pela família ou responsável legal. Não havendo nenhum dos dois, poderá ser apresentado por servidor da área da saúde, assistência social ou de órgãos integrantes do sistema nacional de políticas públicas sobre drogas (Sisnad).
Para debater o assunto a rádio CBN Vitória convidou a médica especialista em psiquiatria, Letícia Mameri e a psicóloga especialista em saúde coletiva, Nathalia Borba.
O que diz a Lei:
Entrevista - Fernanda Queiroz - Letícia Mameri e Nathalia Borba - 07-06-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Obstáculos ao comércio' e 'incerteza': as reações à ameça de novo tarifaço de Trump contra o Brasil
Imagem de destaque
Canetas emagrecedoras: veja como recuperar a massa muscular perdida
Condomínios Minha Casa Minha Vida
Minha Casa, Minha Vida foi responsável por quase metade das vendas de imóveis no 1º trimestre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados