Internação involuntária: o que dizem os especialistas sobre o tema

Já está em vigor a lei que autoriza a internação compulsória de dependentes químicos, sem a necessidade de autorização judicial, de forma involuntária. A partir de agora, dependentes poderão ser internados em unidades de saúde e hospitais gerais, com aval de um médico e prazo máximo de 90 dias, tempo considerado necessário à desintoxicação.

O pedido para que o dependente seja internado poderá ser feito pela família ou responsável legal. Não havendo nenhum dos dois, poderá ser apresentado por servidor da área da saúde, assistência social ou de órgãos integrantes do sistema nacional de políticas públicas sobre drogas (Sisnad).

Para debater o assunto a rádio CBN Vitória convidou a médica especialista em psiquiatria, Letícia Mameri e a psicóloga especialista em saúde coletiva, Nathalia Borba.