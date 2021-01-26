Interior do ES pressiona taxa de transmissão da covid, diz instituto

Nos primeiros oito dias de janeiro, a taxa de transmissão do novo coronavírus no Espírito Santo ficou em 1,06. Na prática, isso significa que 100 pessoas transmitem para outras 106 pessoas. Os dados são do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). No interior do Estado, a taxa é superior: 1,16. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor de Integração e Projetos Especiais do IJSN, Pablo Lira, explica que os números já refletem os desdobramentos das aglomerações do final do ano, sobretudo, no interior. Porém, o mês de janeiro "deve ser menos problemático". Ouça a análise completa: