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RT ESTADUAL ÉSTÁ EM 1,06

Interior do ES pressiona taxa de transmissão da covid, diz instituto

O entrevistado é o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 17:19

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

26 jan 2021 às 17:19
Dados da taxa de transmissão do novo coronavírus no Espírito Santo, divulgados nesta segunda (25/01) Crédito: IJSN
Nos primeiros oito dias de janeiro, a taxa de transmissão do novo coronavírus no Espírito Santo ficou em 1,06. Na prática, isso significa que 100 pessoas transmitem para outras 106 pessoas. Os dados são do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). No interior do Estado, a taxa é superior: 1,16. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor de Integração e Projetos Especiais do IJSN, Pablo Lira, explica que os números já refletem os desdobramentos das aglomerações do final do ano, sobretudo, no interior. Porém, o mês de janeiro "deve ser menos problemático". Ouça a análise completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Pablo Lira - 26-01-21

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