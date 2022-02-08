Interior do ES atinge maior taxa de transmissão da Covid de toda a pandemia

O interior do Espírito Santo atingiu, na última semana de janeiro deste ano, a maior taxa de transmissão para a Covid-19 de toda a pandemia. Isso significa que os municípios que não estão localizados na Grande Vitória estão vivendo, no atual estágio, uma transmissão mais acelerada, com RT de 4,2. Ou seja, uma pessoa contaminada é capaz de infectar outras quatro. Ouça entrevista com o Diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones Santos Neves, Pablo Lyra.