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Ômicron

Interior do ES atinge maior taxa de transmissão da Covid de toda a pandemia

Com RT de 4,2, uma pessoa contaminada é capaz de infectar outras quatro

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 11:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 fev 2022 às 11:48
Coronavírus, Covid-19, variante Ômicron
Coronavírus, Covid-19, variante Ômicron Crédito: Fabian Montaño/Canva
O interior do Espírito Santo atingiu, na última semana de janeiro deste ano, a maior taxa de transmissão para a Covid-19 de toda a pandemia. Isso significa que os municípios que não estão localizados na Grande Vitória estão vivendo, no atual estágio, uma transmissão mais acelerada, com RT de 4,2. Ou seja, uma pessoa contaminada é capaz de infectar outras quatro. Ouça entrevista com o Diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones Santos Neves, Pablo Lyra. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Pablo Lira - 08-02-22

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