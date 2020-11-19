Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Interdições no trecho estadual da 2ª ponte vão até março de 2021
ESTRADAS

Interdições no trecho estadual da 2ª ponte vão até março de 2021

Em entrevista à CBN Vitória, diretor do DER também falou sobre a entrega do Terminal de Itaparica até o final deste ano e das obras com uso de concreto e construção de viadutos na Rodovia Darly Santos

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 12:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 nov 2020 às 12:07
A Segunda Ponte está passando por interdições diárias desde a última terça-feira (17). O trecho em obras compreende desde a avenida Carlos Lindenberg, a alça de Jardim América até o viaduto Governador Gerson Camata, que são de responsabilidade do governo estadual e fazem parte do complexo viário da Segunda Ponte. De acordo com o diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, as interdições acontecem de 22h às 6h para que a pavimentação asfáltica seja trocada nesses trechos. Em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (19), Maretto também falou sobre a entrega do Terminal de Itaparica até o final deste ano e das obras com uso de concreto e construção de viadutos na Rodovia Darly Santos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Cesar Maretto - 19-11-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados