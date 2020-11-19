Interdições no trecho estadual da 2ª ponte vão até março de 2021

A Segunda Ponte está passando por interdições diárias desde a última terça-feira (17). O trecho em obras compreende desde a avenida Carlos Lindenberg, a alça de Jardim América até o viaduto Governador Gerson Camata, que são de responsabilidade do governo estadual e fazem parte do complexo viário da Segunda Ponte. De acordo com o diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, as interdições acontecem de 22h às 6h para que a pavimentação asfáltica seja trocada nesses trechos. Em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (19), Maretto também falou sobre a entrega do Terminal de Itaparica até o final deste ano e das obras com uso de concreto e construção de viadutos na Rodovia Darly Santos.