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Festa da Penha

Interdições de vias e instalação de banheiros químicos para romeiros em Vitória

Quem traz os detalhes é Brunno Xavier, gerente de Operações e Fiscalização no Trânsito da Guarda Civil Municipal de Vitória.

Publicado em 28 de Março de 2022 às 11:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 mar 2022 às 11:54
10/04/2021 - ES - Vitória - Romaria das Famílias na Festa da Penha
10/04/2021 - ES - Vitória - Romaria das Famílias na Festa da Penha Crédito: Fernando Madeira
Um dos momentos mais aguardados pelos fiéis e devotos de Nossa Senhora da Penha é a tradicional Romaria dos Homens, que será realizada no dia 23 de abril. Na última semana, a prefeitura de Vitória informou que "trabalha em várias frentes para deixar tudo organizado para os romeiros". Entre os destaques a Central de Serviços vai instalar, no trecho entre a Catedral e a região da rodoviária de Vitória, 100 banheiros químicos. Há também todo um trabalho de acompanhamento dos romeiros por batedores da Guarda Municipal, como explica em entrevista à CBN Vitória, Brunno Xavier, gerente de Operações e Fiscalização no Trânsito da Guarda Civil Municipal de Vitória. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Bruno Xavier - 28-03-22.mp3
A administração municipal também promete instalar 150 papeleiras ao longo desse trajeto, com o objetivo de evitar o descarte de resíduos e facilitar o trabalho das equipes de limpeza pública após a passagem dos romeiros. Também será feito o reforço na pintura dos meios-fios nas vias por onde passará a romaria.
A saída é da Catedral Metropolitana, às 19 horas, passando por baixo do Viaduto Caramuru, sentido Parque Moscoso, Vila Rubim, rodoviária e Segunda Ponte.
Interdições
A Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) também fará a interdição de vias para a passagem segura dos romeiros. O esquema de bloqueio de ruas e avenidas no Centro ainda está sendo fechado.
Faixas também serão instaladas para orientar os motoristas sobre as interdições.
Equipes também vão dar apoio a grupos de romeiros que virão de outros municípios.
Batedores
A Guarda Municipal vai disponibilizar 62 agentes de Trânsito, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e de Proteção Comunitária para garantir a segurança da Romaria dos Homens.
Confira a programação da festa:
Missas no campinho, romarias e muitas atrações na primeira Festa da Penha presencial após dois anos
Os capixabas que andam saudosos das homenagens tradicionais à Nossa Senhora das Alegrias já podem se programar. A 452ª Festa da Penha, que acontece entre os dias 17 e 25 de abril, será realizada de forma presencial após duas edições exclusivamente online. Missas no campinho, romarias e shows fazem parte da programação divulgada pela Comissão Organizadora do evento.
PROGRAMAÇÃO FESTA DA PENHA 2022 – EDIÇÃO 452
TEMA: “SAÚDE DOS ENFERMOS, ROGAI POR NÓS”
Dia 09, sábado, 18h - Acendimento da Santa Iluminada, na Praia da Costa, Vila Velha
Dia 10, domingo, 18h - Acendimento da Santa Iluminada, na Serra
Dia 16, sábado, 9h - Instalação do terço Gigante no Campinho
Dia 17, domingo - 1º Dia Oitavário
Tema do dia: Saúde para todos
5h, 7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho
7h30 - Corrida da Penha na Praça do Ciclista x Parque da Prainha
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias (transmissão ao vivo - TVs, rádios, internet)
16h - Missa Abertura da Festa da Penha (Área Pastoral Vila Velha). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
Dia 18, segunda-feira - 2º Dia Oitavário
Tema do dia: Saúde do corpo
7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
15h30 - Devocional Oitavário - Comunidade Franciscana Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
16h - Missa 2º Dia Oitavário Área pastoral Serrana - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) – presencial no Campinho
19h30 – Bênção para os casais e show musical com Padre Renato Criste e Comunidade Água Viva - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
Dia 19, terça-feira - 3º Dia Oitavário
Tema do dia: Saúde emocional
7h, 9h, 11h - Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
15h30 - Devocional Oitavário (Comunidade Franciscana). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
16h - Missa 3º Dia Oitavário (Área Pastoral Cariacica/Viana). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
19h30 - Pregação e Bênção com Pe. Patrick Fernandes - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
Dia 20, quarta-feira - 4º Dia Oitavário
Tema do dia: Saúde da fé
7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho
11h - Visita da Imagem da Santa a Cariacica
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
15h30 - Devocional Oitavário (Comunidade Franciscana) - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
16h - Missa 4º Dia Oitavário (Área Pastoral Benevente). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
19h30 - Apresentação da Orquestra Sinfônica do ES - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Santuário de Vila Velha
Dia 21, quinta-feira - 5º Dia Oitavário
Tema do dia: Saúde das relações
7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho
10h - Plantio muda de árvore, presencial no Convento
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
15h30 - Devocional Oitavário (Comunidade Franciscana) - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
16h - Missa 5º. Dia Oitavário - Área Pastoral Serra-Fundão - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
19h30 - Apresentação cultural da Banda Big Beatles com participação do Padre Anderson Gomes - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
Dia 22, sexta-feira - 6º Dia Oitavário
Tema do dia: Saúde do planeta
7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
14h - Romaria dos militares - Saída do portão do Convento
15h30 - Devocional Oitavário - Comunidade Franciscana Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
16h - Missa 6º Dia Oitavário - Área Pastoral Vitória - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
17 à 0h – Coletivo Criativo Prainha na Festa da Penha, Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário
17h - Romaria dos Ciclistas da Serra - Concentração Praça Encontro das Águas em Jacaraípe
18h - Show com Pe. Anderson Gomes, com arrecadação de alimentos para a campanha Paz e Pão - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) - Pátio da Igreja dos Reis Magos em Nova Almeida, Serra
19h30 - Vigília com a Juventude durante toda a noite - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) – presencial no Campinho
Dia 23, sábado – 7º dia do Oitavário
Tema do dia: Maria, caminho de saúde e salvação
7h – Missa (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho
8h - Romaria das pessoas com deficiência e missa, Igreja do Rosário na Prainha
8h – Remaria, Concentração Praia da Costa
9h - Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus - Transmissão ao vivo (Tvs, rádios, internet), presencial no Campinho
10h - Translado da imagem de N. Sra da Penha pela Baía de Vitória – saída da EAMES
10 às 22h – Coletivo Criativo Prainha na Festa da Penha, Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário
10h - Romaria dos Adolescentes - Concentração Portão do Convento
11h - Missa com os adolescentes, presencial no Campinho
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
15h30 - Devocional Oitavário (Comunidade Franciscana) - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
16h - Missa 7º Dia Oitavário - Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
18h - Missa de Envio da Romaria dos Homens, Catedral de Vitória
23h - Missa de encerramento da Romaria dos Homens, no Parque da Prainha Vila Velha
Dia 24, domingo - 8º dia do Oitavário
Tema do dia: Saúde integral
5h, 7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho
9h - Missa com a Romaria da Diocese de Colatina - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
15h - Romaria das Mulheres, Saída do Santuário de Vila Velha
17h - Missa de encerramento da Romaria das Mulheres - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Parque da Prainha Vila Velha
19h - Show musical – Parque da Prainha Vila Velha
Dia 25, segunda-feira, Dia de Nossa Senhora da Penha
00h, 01h, 02h, 03h, 04h, 05h, 06h, 09h e 12h - Missas na Capela (Comunidade Franciscana) - Capela do Convento
07h – Missa - CRB e Seminário - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho
08h - Romaria dos Ciclistas de Vila Velha - Saída, em frente à Praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha
08h - Romaria dos Conguistas, Saída portão do Convento
10h – Missa - Pastorais Sociais – Vicariato para ação social, presencial no Campinho
14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)
17h - Missa de encerramento, com transmissão ao vivo e presencial no Parque da Prainha

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