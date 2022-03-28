Interdições de vias e instalação de banheiros químicos para romeiros em Vitória

10/04/2021 - ES - Vitória - Romaria das Famílias na Festa da Penha Crédito: Fernando Madeira

Um dos momentos mais aguardados pelos fiéis e devotos de Nossa Senhora da Penha é a tradicional Romaria dos Homens, que será realizada no dia 23 de abril. Na última semana, a prefeitura de Vitória informou que "trabalha em várias frentes para deixar tudo organizado para os romeiros". Entre os destaques a Central de Serviços vai instalar, no trecho entre a Catedral e a região da rodoviária de Vitória, 100 banheiros químicos. Há também todo um trabalho de acompanhamento dos romeiros por batedores da Guarda Municipal, como explica em entrevista à CBN Vitória, Brunno Xavier, gerente de Operações e Fiscalização no Trânsito da Guarda Civil Municipal de Vitória.

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A administração municipal também promete instalar 150 papeleiras ao longo desse trajeto, com o objetivo de evitar o descarte de resíduos e facilitar o trabalho das equipes de limpeza pública após a passagem dos romeiros. Também será feito o reforço na pintura dos meios-fios nas vias por onde passará a romaria.

A saída é da Catedral Metropolitana, às 19 horas, passando por baixo do Viaduto Caramuru, sentido Parque Moscoso, Vila Rubim, rodoviária e Segunda Ponte.

Interdições

A Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) também fará a interdição de vias para a passagem segura dos romeiros. O esquema de bloqueio de ruas e avenidas no Centro ainda está sendo fechado.

Faixas também serão instaladas para orientar os motoristas sobre as interdições.

Equipes também vão dar apoio a grupos de romeiros que virão de outros municípios.

Batedores

A Guarda Municipal vai disponibilizar 62 agentes de Trânsito, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e de Proteção Comunitária para garantir a segurança da Romaria dos Homens.

Confira a programação da festa:

Missas no campinho, romarias e muitas atrações na primeira Festa da Penha presencial após dois anos

Os capixabas que andam saudosos das homenagens tradicionais à Nossa Senhora das Alegrias já podem se programar. A 452ª Festa da Penha, que acontece entre os dias 17 e 25 de abril, será realizada de forma presencial após duas edições exclusivamente online. Missas no campinho, romarias e shows fazem parte da programação divulgada pela Comissão Organizadora do evento.

PROGRAMAÇÃO FESTA DA PENHA 2022 – EDIÇÃO 452

TEMA: “SAÚDE DOS ENFERMOS, ROGAI POR NÓS”

Dia 09, sábado, 18h - Acendimento da Santa Iluminada, na Praia da Costa, Vila Velha

Dia 10, domingo, 18h - Acendimento da Santa Iluminada, na Serra

Dia 16, sábado, 9h - Instalação do terço Gigante no Campinho

Dia 17, domingo - 1º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde para todos

5h, 7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho

7h30 - Corrida da Penha na Praça do Ciclista x Parque da Prainha

14h - Programa Salve Mãe das Alegrias (transmissão ao vivo - TVs, rádios, internet)

16h - Missa Abertura da Festa da Penha (Área Pastoral Vila Velha). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

Dia 18, segunda-feira - 2º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde do corpo

7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho

14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h30 - Devocional Oitavário - Comunidade Franciscana Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h - Missa 2º Dia Oitavário Área pastoral Serrana - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) – presencial no Campinho

19h30 – Bênção para os casais e show musical com Padre Renato Criste e Comunidade Água Viva - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

Dia 19, terça-feira - 3º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde emocional

7h, 9h, 11h - Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho

14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h30 - Devocional Oitavário (Comunidade Franciscana). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h - Missa 3º Dia Oitavário (Área Pastoral Cariacica/Viana). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

19h30 - Pregação e Bênção com Pe. Patrick Fernandes - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

Dia 20, quarta-feira - 4º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde da fé

7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho

11h - Visita da Imagem da Santa a Cariacica

14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h30 - Devocional Oitavário (Comunidade Franciscana) - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h - Missa 4º Dia Oitavário (Área Pastoral Benevente). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

19h30 - Apresentação da Orquestra Sinfônica do ES - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Santuário de Vila Velha

Dia 21, quinta-feira - 5º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde das relações

7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho

10h - Plantio muda de árvore, presencial no Convento

14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h30 - Devocional Oitavário (Comunidade Franciscana) - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h - Missa 5º. Dia Oitavário - Área Pastoral Serra-Fundão - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

19h30 - Apresentação cultural da Banda Big Beatles com participação do Padre Anderson Gomes - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

Dia 22, sexta-feira - 6º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde do planeta

7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho

14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

14h - Romaria dos militares - Saída do portão do Convento

15h30 - Devocional Oitavário - Comunidade Franciscana Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h - Missa 6º Dia Oitavário - Área Pastoral Vitória - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

17 à 0h – Coletivo Criativo Prainha na Festa da Penha, Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário

17h - Romaria dos Ciclistas da Serra - Concentração Praça Encontro das Águas em Jacaraípe

18h - Show com Pe. Anderson Gomes, com arrecadação de alimentos para a campanha Paz e Pão - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) - Pátio da Igreja dos Reis Magos em Nova Almeida, Serra

19h30 - Vigília com a Juventude durante toda a noite - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) – presencial no Campinho

Dia 23, sábado – 7º dia do Oitavário

Tema do dia: Maria, caminho de saúde e salvação

7h – Missa (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho

8h - Romaria das pessoas com deficiência e missa, Igreja do Rosário na Prainha

8h – Remaria, Concentração Praia da Costa

9h - Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus - Transmissão ao vivo (Tvs, rádios, internet), presencial no Campinho

10h - Translado da imagem de N. Sra da Penha pela Baía de Vitória – saída da EAMES

10 às 22h – Coletivo Criativo Prainha na Festa da Penha, Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário

10h - Romaria dos Adolescentes - Concentração Portão do Convento

11h - Missa com os adolescentes, presencial no Campinho

14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h30 - Devocional Oitavário (Comunidade Franciscana) - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h - Missa 7º Dia Oitavário - Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

18h - Missa de Envio da Romaria dos Homens, Catedral de Vitória

23h - Missa de encerramento da Romaria dos Homens, no Parque da Prainha Vila Velha

Dia 24, domingo - 8º dia do Oitavário

Tema do dia: Saúde integral

5h, 7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho

9h - Missa com a Romaria da Diocese de Colatina - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h - Romaria das Mulheres, Saída do Santuário de Vila Velha

17h - Missa de encerramento da Romaria das Mulheres - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Parque da Prainha Vila Velha

19h - Show musical – Parque da Prainha Vila Velha

Dia 25, segunda-feira, Dia de Nossa Senhora da Penha

00h, 01h, 02h, 03h, 04h, 05h, 06h, 09h e 12h - Missas na Capela (Comunidade Franciscana) - Capela do Convento

07h – Missa - CRB e Seminário - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

08h - Romaria dos Ciclistas de Vila Velha - Saída, em frente à Praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha

08h - Romaria dos Conguistas, Saída portão do Convento

10h – Missa - Pastorais Sociais – Vicariato para ação social, presencial no Campinho

14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)