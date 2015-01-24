Interdição parcial do Terminal de Itaparica não vai afetar trajeto de passageiros, diz Ceturb

A partir deste domingo (25), o Terminal de Itaparica vai ficar parcialmente interditado para obras. Parte da estrutura metálica do telhado será retirada para evitar acidentes. Durante a interdição, as 14 linhas troncais, que faz a ligação entre os terminais do Transcol, irão funcionar junto com a plataforma das linhas alimentadoras, que atendem os bairros. Ou seja, não vão ocorrer mudanças nas operações viárias do terminal. Ouça as explicações da diretora de Operações da Ceturb, Rosane Gilberti, ao programa CBN Cotidiano.