Interdição de vias em Vitória em dias de jogos do Brasil

Mapa mostra as vias que serão interditadas durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo Crédito: Reprodução

Para garantir a segurança dos torcedores na Capital, nos dias dos jogos da Seleção Brasileira, haverá interdição das seguintes vias no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto:

- Rua João da Cruz, entre a avenida Saturnino de Brito e a rua Aleixo Neto;

- Rua Joaquim Lírio, entre a rua Afonso Cláudio e o Canal de Camburi;

- Rua Selimo Vieira Gomes;

- Rua Manoel Gonçalves Carneiro.

No dia 17 (domingo), quando o Brasil estreia no Mundial, a interdição foi das 13 às 21 horas. No dia 22, das 7 às 15 horas. Já no dia 27, das 13 às 19 horas. Será permitido apenas o trânsito de veículos de moradores e membros da comunidade de negócios da região, ficando proibidas a entrada e a instalação de ambulantes.

APENAS TRÂNSITO DE VEÍCULOS DE MORADORES

Nos dias de jogos, será permitido apenas o trânsito de veículos de moradores e membros da comunidade de negócios da região, ficando proibida a entrada e instalação de ambulantes. Duas horas antes do início e quatro horas após o término das partidas do Brasil vai ocorrer o bloqueio total dessas vias, sendo permitido somente passagem de veículos em caso de atendimento de urgência em saúde. Em entrevista à CBN, o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, explicou que as medidas estão sendo adotadas para evitar os problemas registrados no carnaval.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Fronzio Calheira - 07-06-18

Som alto

A Prefeitura de Vitória vai continuar a fiscalização para coibir a emissão de som alto dos veículos, de acordo com o decreto nº 17.304/2018. A multa aplicada para quem descumpre a lei tem o valor de R$ R$ 6.534,56.

VILA VELHA

Em Vila Velha, a prefeitura informa que a Guarda Municipal vai atuar normalmente no patrulhamento preventivo com viaturas, motocicletas, bikes e no policiamento à pé em todo o município e nas quatro bases e sete módulos fixos instalados em todas as regiões da cidade durante a realização do jogos da Copa do Mundo.

Os agentes vão priorizar o monitoramento dos locais de grande movimentação e concentração de pessoas. E, em caso de necessidade, poderão até interditar as vias. Com relação as pinturas de vias públicas, a Engenharia de Trânsito da PMVV esclarece que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece no seu artigo 84 que o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá retirar ou determinar a imediata retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade da sinalização viária e a segurança do trânsito, com ônus para quem o tenha colocado.