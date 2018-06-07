Interdição de vias em Vitória em dias de jogos do Brasil

Para garantir a segurança dos torcedores na Capital, nos dias dos jogos da Seleção Brasileira, haverá interdição das seguintes vias no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto:
- Rua João da Cruz, entre a avenida Saturnino de Brito e a rua Aleixo Neto;
- Rua Joaquim Lírio, entre a rua Afonso Cláudio e o Canal de Camburi;
- Rua Selimo Vieira Gomes;
- Rua Manoel Gonçalves Carneiro.
No dia 17 (domingo), quando o Brasil estreia no Mundial, a interdição foi das 13 às 21 horas. No dia 22, das 7 às 15 horas. Já no dia 27, das 13 às 19 horas. Será permitido apenas o trânsito de veículos de moradores e membros da comunidade de negócios da região, ficando proibidas a entrada e a instalação de ambulantes.
APENAS TRÂNSITO DE VEÍCULOS DE MORADORES
Nos dias de jogos, será permitido apenas o trânsito de veículos de moradores e membros da comunidade de negócios da região, ficando proibida a entrada e instalação de ambulantes. Duas horas antes do início e quatro horas após o término das partidas do Brasil vai ocorrer o bloqueio total dessas vias, sendo permitido somente passagem de veículos em caso de atendimento de urgência em saúde. Em entrevista à CBN, o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, explicou que as medidas estão sendo adotadas para evitar os problemas registrados no carnaval.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fronzio Calheira - 07-06-18
Som alto
A Prefeitura de Vitória vai continuar a fiscalização para coibir a emissão de som alto dos veículos, de acordo com o decreto nº 17.304/2018. A multa aplicada para quem descumpre a lei tem o valor de R$ R$ 6.534,56.
VILA VELHA
Em Vila Velha, a prefeitura informa que a Guarda Municipal vai atuar normalmente no patrulhamento preventivo com viaturas, motocicletas, bikes e no policiamento à pé em todo o município e nas quatro bases e sete módulos fixos instalados em todas as regiões da cidade durante a realização do jogos da Copa do Mundo.
Os agentes vão priorizar o monitoramento dos locais de grande movimentação e concentração de pessoas. E, em caso de necessidade, poderão até interditar as vias. Com relação as pinturas de vias públicas, a Engenharia de Trânsito da PMVV esclarece que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece no seu artigo 84 que o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá retirar ou determinar a imediata retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade da sinalização viária e a segurança do trânsito, com ônus para quem o tenha colocado.
Em caso de emergência a Guarda Municipal pode ser acionada pelo telefone 3219-9920 ou pelo 190 do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES).