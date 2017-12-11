Interdição de trechos permanecerá até final de 2018

Mudanças no trânsito na Capital. A interdição na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, começou nesta segunda-feira (11) e vai até o mês de novembro de 2018.

Haverá o bloqueio no sentido Beira-Mar e os motoristas deverão seguir pela pista do sentido Ufes, que vai se tornar mão dupla, desde o entroncamento da avenida com a Rua Das Palmeiras até a Rua Frederico Lagassa, na entrada para o bairro São Benedito. Da Rua das Palmeiras até a Rua Dona Maria Rosa continua a mesma interdição que já está sendo feita.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Enio Bergoli - 11-12-17