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LEITÃO DA SILVA

Interdição de trechos permanecerá até final de 2018

Haverá bloqueio no sentido Beira-Mar e os motoristas deverão seguir pela pista do sentido Ufes, que vai se tornar mão dupla

Publicado em 11 de Dezembro de 2017 às 11:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 dez 2017 às 11:37
Mudanças no trânsito na Capital. A interdição na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, começou nesta segunda-feira (11) e vai até o mês de novembro de 2018. 
Haverá o bloqueio no sentido Beira-Mar e os motoristas deverão seguir pela pista do sentido Ufes, que vai se tornar mão dupla, desde o entroncamento da avenida com a Rua Das Palmeiras até a Rua Frederico Lagassa, na entrada para o bairro São Benedito. Da Rua das Palmeiras até a Rua Dona Maria Rosa continua a mesma interdição que já está sendo feita.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Enio Bergoli - 11-12-17
 
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), Enio Bergoli, destacou que a nova interdição não vai comprometer o acesso dos motoristas aos pontos comerciais da região. 
 

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