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Interdição de pontos em praia em Vitória continuará até quinta (18)

Após a contaminação de 225 mil litros de esgoto que chegaram ao mar na última terça-feira, serão interditados os pontos da Praia de Santa Helena (próximo ao McDonalds) e Ponte da Ilha do Frade.

Publicado em 12 de Maio de 2017 às 12:32

Publicado em 

12 mai 2017 às 12:32
Interdição de dois pontos de praia em Vitória continuará até a quinta-feira da próxima semana por conta da contaminação pelos 225 mil litros de esgoto que chegaram ao mar na última terça-feira. Um novo teste de balneabilidade divulgado nesta sexta-feira (12) confirma a necessidade de interdição dos pontos 11 e 12, ou seja, Praia de Santa Helena (próximo ao McDonalds) e Ponte da Ilha do Frade. De acordo com o Secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, a prefeitura iniciou esta semana um novo estudo para tentar identificar pontos de lançamento de esgoto na capital.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Emanuel Zouain - 12-05-17

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