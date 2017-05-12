Interdição de pontos em praia em Vitória continuará até quinta (18)

Interdição de dois pontos de praia em Vitória continuará até a quinta-feira da próxima semana por conta da contaminação pelos 225 mil litros de esgoto que chegaram ao mar na última terça-feira. Um novo teste de balneabilidade divulgado nesta sexta-feira (12) confirma a necessidade de interdição dos pontos 11 e 12, ou seja, Praia de Santa Helena (próximo ao McDonalds) e Ponte da Ilha do Frade. De acordo com o Secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, a prefeitura iniciou esta semana um novo estudo para tentar identificar pontos de lançamento de esgoto na capital.