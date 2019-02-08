Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

POLUIÇÃO EM TUBARÃO

Interdição de parte da produção da Vale por tempo indeterminado

É o que garante o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, em entrevista à CBN Vitória

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 11:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 fev 2019 às 11:47
A interdição de três áreas da Vale, no Complexo de Tubarão, em Vitória, ocorrida na noite desta quinta-feira (7), deverá permanecer por tempo indeterminado até que a empresa tome providências para estancar a poluição. A afirmação é do prefeito da Capital, Luciano Rezende. A companhia recebeu ainda duas multas que totalizam R$ 35 milhões.
De acordo com o laudo de interdição, estão impedidos de operar por tempo indeterminado as seguintes áreas: o pátio de insumos próximo a lagoa 9; o sistema de produção gerador de efluentes líquidos para as bacias de sedimentação e reservação, denominadas BSR; além das vias de circulação que contribuem para o aumento dos sólidos suspensos.
A poluição causada pela Vale, com o despejo de resíduos no mar e a emissão de pó preto a partir de pátios da mineradora é que levou a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória a interdição por tempo indeterminado.
O prefeito de Vitória defende que não há mais possibilidade de se pensar no funcionamento de uma empresa pelo fato da mesma gerar emprego e renda. "Tem que gerar imposto e emprego sem poluir e sem destruir o meio ambiente", reforça Luciano Rezende.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luciano Rezende - 08-02-19
Por nota, a mineradora Vale informou que a Prefeitura de Vitória determinou a interdição de parte do sistema de tratamento de efluentes da Unidade Tubarão, em Vitória (ES), o que afeta o pátio de insumos, os serviços portuários de carvão e as usinas de pelotização 1 a 4.
A Vale está cumprindo a determinação de imediato e vai analisar o teor do auto de interdição para adotar as medidas cabíveis.
A empresa destaca que nas últimas fiscalizações realizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente não foi constatada nenhuma irregularidade nesse sistema e os laudos de monitoramento de outubro a dezembro de 2018 indicam que os efluentes estão dentro dos parâmetros estabelecidos.
A Vale finaliza com a informação de que monitora os corpos d'água que recebem efluentes há mais de 30 anos, sem que haja qualquer alteração na qualidade da água.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados