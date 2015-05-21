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Interceptações telefônicas ajudaram a descobrir cartel

O conselheiro relator do caso no Cade, Marcio de Oliveira Junior, detalha a condenação de 27 postos e nove pessoas

Publicado em 21 de Maio de 2015 às 15:20

Publicado em 

21 mai 2015 às 15:20
Postos de combustíveis na Grande Vitória combinavam, por telefone, aumento dos preços da gasolina e de suas próprias margens de lucro e a redução das diferenças praticadas entre eles, o que caracterizou, no entendimento do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, formação de cartel no mercado de combustíveis. A condenação por unanimidade dos conselheiros se baseou nas evidências econômicas que demonstraram o paralelismo de preços na revenda, assim como em provas provenientes de interceptações telefônicas. Em entrevista ao CBN Vitória, o conselheiro relator do caso no Cade, Marcio de Oliveira Junior, detalha a condenação de 27 postos e nove pessoas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Conselheiro Marcio de Oliveira Junior - 21-05-15
Cade condena 27 postos de combustíveis por cartel. Veja a lista

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