Interceptações telefônicas ajudaram a descobrir cartel

Postos de combustíveis na Grande Vitória combinavam, por telefone, aumento dos preços da gasolina e de suas próprias margens de lucro e a redução das diferenças praticadas entre eles, o que caracterizou, no entendimento do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, formação de cartel no mercado de combustíveis. A condenação por unanimidade dos conselheiros se baseou nas evidências econômicas que demonstraram o paralelismo de preços na revenda, assim como em provas provenientes de interceptações telefônicas. Em entrevista ao CBN Vitória, o conselheiro relator do caso no Cade, Marcio de Oliveira Junior, detalha a condenação de 27 postos e nove pessoas.