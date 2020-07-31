Inteligência trabalha na identificação dos mandantes e executores

O Coronel Alexandre Ramalho, Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, afirmou que o setor de inteligência já trabalha na identificação dos mandantes e executores dos ataques a ônibus na Grande Vitória. Na noite desta quinta (30), mais um ônibus foi queimado na Grande Vitória. Desta vez, um coletivo da linha 516, que chegava no Terminal de Jacaraípe, na Serra, foi parado por cinco homens armados. Eles mandaram todos descerem e atearam fogo. Foi o segundo ônibus incendiado em menos de 24h e o quarto em pouco mais de dez dias.