Inteligência artificial vai ajudar no estudo sobre o novo coronavírus

Enquanto a pandemia do novo coronavírus continua a avançar, estudos de pesquisadores do Espírito Santo têm auxiliado na luta contra a doença. Agora, duas pesquisas que usam exames de imagem do tórax de pacientes do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam-Ufes) pretendem aprimorar o diagnóstico da Covid-19 e entender gravidade da doença, em especial, nos pulmões. Quem detalha essas pesquisas é o Dr. Marcos Rosa Júnior, médico radiologista, pesquisador e chefe do Setor de Gestão da Pesquisa e Inovação do Hucam, profissional que atua diretamente nos estudos.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcos Rosa Júnior - 08-07-20

Uma dessas pesquisas, feita com o Laboratório de Computação de Alto Desempenho (LCAD), do Departamento de Informática da Ufes, usa técnicas de inteligência artificial. A meta é fazer o programa de computador entender, depois de analisar o maior número possível de tomografias de tórax, quais são os pontos em comum aos pacientes com Covid-19. Assim, será possível encontrar uma espécie de imagem "padrão covid" para os pulmões e fazer o computador marcar, em termos de probabilidade, a chance de o paciente estar com o novo coronavírus. Neste momento, a pesquisa está na fase de coleta dos dados clínicos e de imagem dos pacientes. A previsão de início da inserção dos dados de imagem é para as próximas semanas.