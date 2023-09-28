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Tecnologia

Inteligência Artificial passa a auxiliar na realização da vistoria de veículos no ES

Quem explica é o coordenador de Projetos do Detran-ES, Cleber Bongestab

Publicado em 28 de Setembro de 2023 às 11:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 set 2023 às 11:41
Sede do Detran, em Vitória
Sede do Detran, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Uma nova tecnologia que utiliza inteligência artificial (IA) começou a ser utilizada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) para auxiliar as vistorias de veículos. O sistema utiliza a IA para analisar fotos de itens obrigatórios e opcionais e confirmar se itens como chassi, número do motor e placas de identificação estão em conformidade com os padrões de fábrica e com os parâmetros indicados. O uso da tecnologia, de acordo com o órgão, é uma forma de complementar a avaliação do profissional vistoriador e evitar possíveis falhas humanas ou possibilidades de fraudes. Segundo o Detran, todas as Empresas Credenciadas em Vistoria de Veículos (ECV) são obrigadas a adotar o novo sistema. Ele também fará o registro e armazenamento dos dados da captura de todas as imagens no banco de dados, impossibilitando alterações de informações. Em entrevista à CBN Vitória, o Coordenador de Projetos do Detran-ES, Cleber Bongestab, detalha o uso da ferramenta.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Cleber Bongestab - 28-09-23.mp3

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