Integrantes da Consea fazem ato no Centro de Vitória com banquete

Em seu primeiro ato, o Presidente da República Jair Bolsonaro, por meio da Medida Provisória 870, extinguiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), que tinha uma atuação no combate a fome, com a criação de propostas concretas relacionadas às políticas no campo do Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável (DHAA) e da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (SAN).