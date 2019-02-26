Integrantes da Consea fazem ato no Centro de Vitória com banquete

Em seu primeiro ato, o Presidente da República Jair Bolsonaro, por meio da Medida Provisória 870, extinguiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), que tinha uma atuação no combate a fome, com a criação de propostas concretas relacionadas às políticas no campo do Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável (DHAA) e da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (SAN).
A Medida Provisória será votado no Congresso Nacional na próxima quinta-feira (27), e por conta disso, nesta quarta-feira (27) será realizado no Centro de Vitória, um Banquetaço, com distribuição gratuita de comida além de atividades culturais, rodas de conversa e oficinas. Confira mais detalhes na entrevista com o coordenador do BANQUETAÇO-ES e presidente do Consea-ES, Rosemberg Morais Caitano.
Entrevista - John Gomes - Rosemberg Caetano - 26-02-19.mp3