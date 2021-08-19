Integração de comarcas no ES é confirmada pelo Conselho Nacional de Justiça

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou esta semana a integração de 27 comarcas no Estado. A discussão já se arrastava há anos. A partir de agora, cabe ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) definir quais unidades vão ser desativadas, conforme as diretrizes definidas pelo CNJ. A integração deve ocorrer de forma gradual, em até três anos. Nesse prazo, deverá ser priorizada a digitalização dos processos das unidades. Além disso, as comarcas integradas devem manter ponto de atendimento físico, com representante do Judiciário no local. A previsão do Tribunal de Justiça é de que a integração de 11 comarcas ocorra já no primeiro ano e as demais sejam divididas nos anos subsequentes.
O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, não acredita que o processo de integração irá se concretizar. Há ainda recursos que serão buscados pela Ordem, explicou em entrevista à CBN Vitória. Na prática, segundo ele, "nenhum Fórum vai ser fechado porque o voto da Corregedora impede que haja fechamento de porta do Judiciário, mesmo nas que podem ser integradas. Além disso, será necessária uma revisão anual da lista de integração", complementou.
Entrevista - Fernanda Queiroz - José Carlos Rizk Filho - 19-08-21.mp3