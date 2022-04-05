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Acidente em Vila Velha

Instrutor orienta para cuidados com a prática de parapente

O entrevistado é o instrutor de voo e representante da Confederação Brasileira de Voo Livre, Rodolpho Cavalini

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 18:13

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

05 abr 2022 às 18:13
parapente
Parapente Crédito: Divulgação Sesport
O entrevistado desta edição do CBN Cotidiano é o instrutor de voo e representante da Confederação Brasileira de Voo Livre, Rodolpho Cavalini, de Alfredo Chaves. Em destaque na conversa os cuidados para prática de parapente. O tema voltou a discussão, nos últimos dias, quando um homem sofreu um acidente ao saltar de parapente no início da tarde de segunda-feira (4) e teve que aterrissar na cobertura de um prédio no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. No pouso forçado, ele chegou a quebrar um dos vidros do guarda-corpo do edifício. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Mario Bonella - Rodolfo Cavalinni - 13.35s - 05-04-22.mp3

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